台灣等入列！川普關稅談判優先清單曝光

各國與美國持續進行談判。示意圖。（路透檔案照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕各國與美進行談判，盼降低關稅衝擊。《彭博》指出，川普政府展開新一輪貿易談判，初期鎖定包括台灣在內約20個貿易夥伴，盼達成可作為其他談判典範的協議，但報導也指出，確切的目標清單並不詳盡。

根據報導，多位知情人士透露，川普團隊已將約20個合作夥伴名單列為早期談判的重點，美國貿易代表署（USTR）已向國會簡報介紹這些優先國，川普政府盼藉由與各類型經濟體快速達成協議，作為日後擴大談判基礎。

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根據報導，日本、南韓、越南都在優先談判名單內，因為他們是美國進口的主要供應國，川普希望縮小與這些國家的貿易逆差。

知情人士透露，斐濟、賴索托和模里西斯等相對較小的合作夥伴，也在名單之內。

日前美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，目前鎖定的18國中包括中國，預計本週末展開談判；美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則表示，這些談判將用於建立未來貿易協議的架構模版，「我們正試圖向外界展示一套可行的談判模式，好讓後續談判更快速完成」。

根據報導，名單還包括瑞士、澳洲、阿根廷、柬埔寨、厄瓜多、印尼、以色列、馬來西亞、馬達加斯加與台灣等，美國也與巴西、菲律賓等國展開非正式協商，並持續與歐盟洽談中，目標清單並不詳盡。

部分共和黨議員呼籲美國談判代表盡早公布協議內容，避免7月8日關稅暫緩期屆滿後恢復加徵高額關稅。參議員凱文（Kevin Cramer）表示：「大家都很焦急，期待很快就能看到成果。」

據1位知情人士透露，列支敦士登等其他較小的國家也正在進行談判，以避免徵收更高的對等關稅。

知情人士指出，白宮有意優先與小型經濟體簽署協議，即使這些國家對美國整體貿易影響有限，也能作為其他國家的談判參考。以賴索托為例，該國近期授予美國富豪馬斯克旗下星鏈（Starlink）在當地10年營運權，並承諾改善投資環境，以換取關稅豁免資格。

雖然美國對中國課徵145%高額關稅，不過川普日前暗示可能下修至80%，但據知情人士透露，USTR強調，美中談判將另行處理，不與其他國家合併協商。

報導指出，目前與英國、印度、越南與柬埔寨的談判已取得進展，其中美國在8日宣布與英國完成談判，並公布相關內容，但盧特尼克坦言部分協議「不會很快」，仍需時間處理技術細節。

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