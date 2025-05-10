川普又點名台灣偷晶片產業 提往事暗指課最高100％晶片關稅？

美國總統川普（Donald Trump）表示過去幾任總統的錯誤決策，導致晶片產業被偷走，大部分轉移到台灣。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布美英達成貿易協定後，再次談及晶片產業，表示過去幾任總統的錯誤決策，導致晶片產業被偷走，大部分轉移到台灣，若當時祭出50至100%的關稅，現就不會有如此下場。

川普日前在記者會上，宣布美國與英國達成首個貿易協議後，再度提及關稅對美國帶來的好處，表示美國正在用關稅謀取利益。

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川普說，美國藉此在2至3個月獲得近10兆美元（約新台幣301兆元）的投資，過去的美國政府1年連1兆美元（約新台幣30兆元）都拿不到，而如今在2個月內獲得10兆美元很不可思議，而這都和晶片、汽車有關。

川普表示：「過去我們生產晶片，我們有英特爾（Intel），且我們壟斷了整個晶片市場，但在過去一段時間，幾任總統的錯誤決策，他們不知道在幹嘛，導致晶片產業被偷走，大部分轉移到台灣。」

若當時美國能說：「好吧，如果你想在台灣生產，那很好，但若你想銷回美國，那我們會課徵50至100%的關稅。」那晶片產業就不會離開，但過去幾任總統並不明白這個道理，川普表示。

不過川普也說，儘管已經晚了40年，但晶片產業即將回來，因為世界最大晶片製造商（台積電）投資3000億美元（約新台幣9兆元），另1家和蘋果（Apple）一樣會投資5000億美元（約新台幣15兆元），還有1家是2000億美元（約新台幣6兆元），因此美國將在晶片市場奪回可觀的市占率。

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