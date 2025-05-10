晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美中貿易會談將登場 白宮：不會單向調降對中關稅

2025/05/10 03:54

〔中央社〕美中將在瑞士舉行貿易會談，美國總統川普今天拋出對中國關稅降至80%的構想。白宮發言人李威特表示，川普立場沒有改變，美國不會單方面調降對中國的關稅，中方也需要讓步；另外，她還說，美國和其他所有國家的貿易談判中，川普會堅守10%的基準關稅。

美中關稅戰之際，雙方官員週末將在瑞士舉行會談。川普（Donald Trump）今早在社群媒體發文寫道，「對中關稅80%似乎剛好！讓史考特（貝森特）來決定」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）下午在記者會回應媒體提問時表示，川普仍維持他的立場，不會單方面調降對中國的關稅，「我們也需要看到他們（中國）做出讓步」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將與中方官員面對面會談的原因之一，就是啟動這些討論。

至於80%這個數字，她說，「我們要看看這週末的情況發展」。談判結束後，「相信你們會直接聽到財長或總統的說明」。

李威特表示，川普完全信任貝森特，也跟他保持聯繫。她並重申川普說法指出，中國需要美國市場、需要美國的消費者。

另外，川普上任以來關稅措施不斷，各國紛紛把握對等關稅暫緩期與美進行談判。川普昨天宣布和英國達成第一個貿易協議，不過大多數英國商品仍將面臨美國的10%全球性基準關稅。

儘管協議細節仍在敲定中，李威特回應媒體提問時表示，川普堅守10%的基準關稅，這不僅是對英國，和其他所有國家的貿易談判也是如此。

川普4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅；但隨後又決定對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加徵關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。（編輯：徐睿承）1140510

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財