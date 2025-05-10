COMEBUY痛失海神商標！訴訟失利改「嗨神」、智慧局揭內幕

COMEBUY人氣飲品「海神」商標被註冊，日前宣布更名為「嗨神」。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕知名手搖品牌COMEBUY的招牌飲料海神改名，讓手搖飲料註冊商標成為話題。經濟部智慧局指出，人氣飲品名稱註冊為商標較罕見、特殊，COMEBUY母公司長沂雖對「海神」商標提出評定、廢止，但均未能成功，樂見其將改名後的「嗨神」商標註冊，此案也可讓手搖同業參考，做好商標布局。

台灣人愛喝手搖茶飲，市場商機大，在台已經有22年歷史的知名手搖品牌COMEBUY，因招牌飲料之一的「海神」近期宣布改名成「嗨神」，意外讓茶飲品項商標受矚目。

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COMEBUY日前透露，在20多年前各品牌蓬勃發展，彼此皆是良性競爭與互動，誰也不會去註冊競業的商品名字，也讓COMEBUY疏忽最重要的冠軍飲品商標。

經濟部智慧局指出，「海神」商標是在2016年7月28日申請註冊，指定使用於第30類「茶葉、粉圓」等商品，及第43類「飲食店」等服務。

智慧局副局長劉蓁蓁解釋，對他人取得的商標有意見時，可於商標公告的的三個月內提出「異議」程序，由一位審查官再檢視一次；若超過三個月，就要提「評定」程序，而評定程序將由三個委員審查，相對更嚴謹。

長沂在海神註冊後約五年、直到2021年3月，才對海神商標指定第30類的茶葉、粉圓等2項商品申請評定；其主張海神與其經營的COMEBUY手搖飲料店銷售的海神著名低卡飲料類似，且申請人也是餐飲同業，認定海神商標是「著名商標」且可能「被搶註」。同年8月，長沂也認為申請人的海神商標已停止使用滿3年，因而申請「廢止」商標。

劉蓁蓁指出，長沂想要透過「著名商標」或「搶註」等理由打掉商標，但評定程序上可能沒有十足把握，因此也採取廢止申請人商標策略，評定與廢止幾乎是同步進行。

但劉蓁蓁點出此案時間拖太久，長沂要證明海神是「著名商標」，就必須提出申請人商標「申請當下」或「申請之前」長沂自己就已經有在使用，此案申請時間點是2016年，要拿出2016年或更之前，已是廣為人知的著名商標等證據。

至於是否有被搶註，關鍵判斷也是如此，2016年申請人的登記地址為台中，長沂尚未在台中設有門市，且「海神」是既有詞彙，已被其他不同業者各別註冊在不同的商品類別，長沂也並未說明申請人和其公司間，是因為契約、業務往來或其他關係而知悉該商標，智慧局無法認定申請人是基於意圖仿襲而申請註冊。

至於廢止為何未能成功? 智慧局指出，商標權人雖未使用，但經查，的確在2019年間有授權他人使用商標的事實，茶葉及粉圓商品並「沒有」已停止使用滿3年的情形，長沂主張不成立。

劉蓁蓁表示，一般飲料品名通常是與內容物有關，珍珠、QQ等不能進行商標註冊，但若是要取一個特別的名字，建議業者就要積極註冊、保護商標。

長沂走評定、廢止商標都未能成功，也並未再提出訴願，「代表沒有不服」，並將海神品項改為嗨神，兩商標也沒有近似混淆，長沂今年2月重新申請嗨神商標，且透過加速審查在4月16日取得商標註冊。劉蓁蓁指出，特殊的飲品註冊為商標案相當少見，確實可讓業界商標布局參考。

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