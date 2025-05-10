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京元電認列業外大補 Q1每股獲利達3.51元新高

2025/05/10 08:02

京元電董事長李金恭。（資料照）京元電董事長李金恭。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試大廠京元電（2449）昨公佈今年第一季財報，受惠認列業外獲利，獲利創單季歷史新高，季增1.11倍，每股稅後盈餘3.51元，居封測業之冠。為了配合營運與擴產需求，董事會決議通過提高今年資本支出達269.66億元，較原先規劃的218.44億元增加23.44%。

京元電昨召開董事會，通過第一季財報、提高資本支出案之外，也因應擴充產能，通過取得不動產的使用權資產案，向立織公司取得苗栗縣頭份市部分廠房使用權，租賃為期5年，面積共6779.65坪，使用權資產總金額為新台幣3.26億元。

京元電第一季營收73.15億元，季增0.25%、年減10.96%；毛利率33.5%，季減1.27個百分點、年增0.29個百分點；稅後盈餘42.9億元，季增111.33%、年增213.6%，創單季獲利新高，每股稅後盈餘3.51元，獲利大增跟AI晶片測試帶動本業獲利穩健之外，主要來自認列去年出售中國子公司蘇州京隆科技的業外獲利。

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