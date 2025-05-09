富采首季虧損收斂 持續推動高值產品發展

富采將持續推動策略性輕資產模式與高附加價值產品發展。 （記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）首季每股虧損0.6元（EPS -0.6），管理層今天在法說會表示，今年首季雖逢春節假期與傳統淡季，但單季營收小幅成長，虧損也較前一季明顯收斂，後續將以穩健的財務基礎，持續推動策略性輕資產模式與高附加價值產品發展。

富采首季持續拓展車用、智能感測以及電視背光等應用領域，受惠於關稅預期心理帶動的提前拉貨效應，相關業務營收穩健成長，在公司進行優化產品組合與強化成本控管的努力下，本業虧損較前一季明顯收斂，息稅折舊攤銷前盈餘亦同步提升，公司整體財務結構維持穩健。

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進入第2季，富采認為，雖然目前關稅政策對富采本身直接課稅影響有限，但公司審慎評估可能出現的連帶效應對客戶採購與終端產品定價的影響，預期全年營運的季節性走勢可能略有調整，市場觀望情緒升溫。然而，公司仍將透過精準管理營業費用與加速創新應用落地，深化新世代AI光通訊與車用光源等關鍵領域的布局策略，為股東創造更具長期潛力的價值。

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