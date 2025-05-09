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建通4月營收年增2％ 優化調度產能與交貨

2025/05/09 22:42

建通因部分已達交期的客戶延誤提貨，致使4月營收減少。（記者方韋傑攝）建通因部分已達交期的客戶延誤提貨，致使4月營收減少。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）因部分已達交期的客戶延誤提貨，致使4月營收減少 ，單月合併營收2.72億元，月減14.9%、年增2%，今年前4個月營收9.69億元、年增10.11%；管理層指出，將持續與客戶保持密切合作，妥善調度產能與交貨安排，以確保營運穩定，降低短期波動對整體業績的影響。

建通指出，旗下高雄路竹廠的「特殊新型銅材」單月出貨量已穩定達到50噸，年底月產能目標上看200噸，成長至現有產能的3倍，而美國關稅將有利於公司迎來轉單效益，目前已有部分海外客戶洽商，可望助攻今年業績年增雙位數百分比的營運目標。

建通表示，「特殊新型銅材」廣泛應用於高階電子元件、新能源系統與精密工業領域，公司從3年以前路竹廠區建設初期，就開始向市場推廣旗下銅質原材料，目前已成功陸續獲得客戶下單，隨著路竹廠區的產量逐月提升，後續相關銅板、銅排、銅桿、異形帶等產品皆可望逐季增量出貨。

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