晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

東台預計取得永進10％股權 決議不分派股利

2025/05/09 20:55

東台董事會今通過議案，宣布將取得永進機械公司（YCM）10%股權。（資料照）東台董事會今通過議案，宣布將取得永進機械公司（YCM）10%股權。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕東台精機（4526）於今日召開董事會，通過114年度合併財務報告及多項策略決議，預計取得永進機械（YCM）10%股權，雙方將在通路整合、產品互補、技術協作與資源整合上深化合作。

東台指出，永進於美洲地區擁有穩固基礎，東台則多年來深耕兩岸與亞洲市場，首度策略聯盟有望大幅提升雙方全球市占率並擴展海外據點，在雙方各自擅長的領域。東台強調，此次有助於雙方共創全球成長新契機，強化產品組合並提升服務價值。

除美洲市場外，東台也積極強化歐洲布局。考量俄烏戰後歐洲重建所帶來的產業契機，東台今年三月起與百德機械的歐洲子公司 Lerinc 展開策略合作；合作初期將聚焦德國、波蘭與克羅埃西亞等東歐重點市場，未來將進一步提升東台產品在當地的附加價值與智慧化應用，進一步強化雙方的業務連結與通路合作，並加速進軍中高階市場，拓展整體銷售成長動能。

另，為強化人才穩定，董事會也決議實施庫藏股方案，預計買回3000張股票、總金額不超過新台幣1億元，做為員工留才與獎勵用途，提升企業雇主價值。

財務方面，113年度受到全球總體環境影響，公司年初簽訂售廠案預計第二季認列收入，有助提升營運彈性與資金調度，支援技術升級與全球拓展，董事會決議114年度不分派股利，以保留資源因應未來營運與投資需求。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財