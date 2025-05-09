東台預計取得永進10％股權 決議不分派股利

東台董事會今通過議案，宣布將取得永進機械公司（YCM）10%股權。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕東台精機（4526）於今日召開董事會，通過114年度合併財務報告及多項策略決議，預計取得永進機械（YCM）10%股權，雙方將在通路整合、產品互補、技術協作與資源整合上深化合作。

東台指出，永進於美洲地區擁有穩固基礎，東台則多年來深耕兩岸與亞洲市場，首度策略聯盟有望大幅提升雙方全球市占率並擴展海外據點，在雙方各自擅長的領域。東台強調，此次有助於雙方共創全球成長新契機，強化產品組合並提升服務價值。

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除美洲市場外，東台也積極強化歐洲布局。考量俄烏戰後歐洲重建所帶來的產業契機，東台今年三月起與百德機械的歐洲子公司 Lerinc 展開策略合作；合作初期將聚焦德國、波蘭與克羅埃西亞等東歐重點市場，未來將進一步提升東台產品在當地的附加價值與智慧化應用，進一步強化雙方的業務連結與通路合作，並加速進軍中高階市場，拓展整體銷售成長動能。

另，為強化人才穩定，董事會也決議實施庫藏股方案，預計買回3000張股票、總金額不超過新台幣1億元，做為員工留才與獎勵用途，提升企業雇主價值。

財務方面，113年度受到全球總體環境影響，公司年初簽訂售廠案預計第二季認列收入，有助提升營運彈性與資金調度，支援技術升級與全球拓展，董事會決議114年度不分派股利，以保留資源因應未來營運與投資需求。

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