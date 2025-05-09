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新台幣連4黑！持續守穩30元價位 本週勁揚7.56角

2025/05/09 20:31

新台幣本週勁揚7.56角。（記者陳梅英攝）新台幣本週勁揚7.56角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率周五持續守穩30元價位，最後收在30.308元、微貶0.5分，成交量22.335億美元，匯價連4黑。不過單週仍強升7.56角或2.49%，週線連6紅。

新台幣一連在2日與5日連續兩日暴力升值近2元後，在中央銀行總裁楊金龍喊話「到此為止」，加上央行雷厲風行展開專案金檢，新台幣匯價已經連續4個交易日穩在30元價位。

今日盤中最高只觸及30.254元、最低30.36元，震盪幅度也大有收斂。

由於央行「趕外資進股市」，台股今日大漲逾371.64點，收在20915.04點，三大法人合計買超234.83億元。其中，外資買超227.32億元。

匯銀人士指出，隨著市場對於新台幣升值的預期緩和，加上國際美元走升，從量、價來看，台幣走勢逐漸回穩，若無意外，下週台幣應該還是會持續在30元價位附近整理。

聯準會會議後，由於主席鮑爾對於降息態度保守，美債殖利率與美元雙雙走揚，美元指數重新站上100大關，根據央行統計，今日美元指數上漲0.39%，主要亞幣同步走貶，其中，日元續跌0.59%、韓元貶值0.39%、新加坡幣貶0.23%，人民幣貶0.15%，新台幣小貶 0.02%。

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