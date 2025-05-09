藍天加速藍海機種出貨 力拚第2季營收獲利回溫

藍天攜手百家通路商客戶、供應商共同應變全球經濟變局，積極優化產品結構與供應鏈彈性。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕藍天電腦（2362）今天表示，隨著接近下半年換機潮商機逐步接近，加上AI PC應用需求升溫，公司正在密切持續攜手百家通路商客戶、供應商共同應變全球經濟變局，積極優化產品結構與供應鏈彈性，快速推動高附加價值藍海機種出貨力道，力拚第2季營收與獲利快步提升。

藍天首季合併營收41.44億元，季減43.54%、年增25.03%，筆電出貨金額佔81.32%，出貨數量為26.2位台；合併毛利率28.08%，季增8.48個百分點、年增6.88個百分點，創近25季新高，營益率10.77%，季增2.11個百分點、年增2.85個百分點，稅後淨利2.5億元，季減47.69%、年減69.87%，每股盈餘0.43元，季減47.56%、年減69.71%。

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藍天指出，旗下筆電事業在第1季遭遇新機種的關鍵料件供應不足影響，導致原訂出貨時程有所遞延，但高附加價值的藍海機種出貨年增3.5萬台，此類機種的出貨比重提升至83%，除了帶動營益率表現，也成功繼續實現正向獲利，並為下季新機種擴大出貨規模奠定基礎。

藍天表示，隨著微軟將於10月中止支援Windows 10作業系統，日本、德國區域市場客戶已陸續啟動換機行動，首季出貨表現皆有2至3成的年增率，此一趨勢還可望逐季加溫。此外，首季遞延出貨的新機種預期能在第2季陸續交出，有助於整體出貨動能回升。

關於美國對等關稅，藍天重申，公司輸美產品比重只有2%，在兼顧客戶利益考量之下，台灣產能已於首季啟用，後續目標透過高單價的產品線增添獲利柴火，包括搭載RTX 5顯卡的X56、X58高效能電競機種，以及輕薄便攜的L24、L26機種，還有商用V64、V65機種，持續強化產品線完善程度。

中國包租事業穩健 通路逆風前行

藍天指出，旗下中國百腦匯事業群第1季受惠於商場客流穩定提升，進一步支撐租金收益維持穩定，收入達到7.7億元。由於新一代顯示卡上市，帶動PC換機潮，AI硬體需求激增，百腦匯透過百場以上的手游、端遊賽事，以及AI學習機的親子互動、廠商聯合展銷等多元活動，優化消費者體驗，強化「科技+娛樂」零售生態，成功刺激消費動能，活動期間假日客流年增18%，有效帶動3C產品買氣。

此外，藍天觀察，旗下轉投資30%的群光廣場百貨首季整體市況仍面臨若干挑戰，單季稅後純益人民幣1100萬元（約新台幣4601萬元），首季仍維持人民幣7000萬元（約新台幣2.92億元）的正現金流入。目前看好中國實施降準、降息以落實寬鬆政策，可能進一步充裕市場流動性，推升中國內需消費力，群光廣場百貨將加大力度開源節流，目標逆風前行。

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