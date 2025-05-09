華航第一季EPS 0.69元 歷史次高

華航第一季EPS 0.69元。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航第一季合併營業收入527.72億元，稅後淨利41.86億元，每股盈餘 （EPS） 0.69元，營收與每股盈餘皆創歷年同期最高，以及單季次高的紀錄。

展望後市，華航表示，客運需求樂觀看待，華航夏季班表陸續增加台北 （桃園） 往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，看好南台灣市場潛力，亦有增班及放大機型等規劃；除持續維持北美運力外，歐洲及澳洲直飛航點與班次數皆為國籍業者之冠，全力為旅客提供最便利的營運航網。

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在貨運市場面，華航說，近期國際間關稅政策變化，因應各地出口貨量的改變，配合調整區域線航網，優化貨源組成，以兼顧成本及收入，維持高單位收益，會持續密切關注國際局勢，並透過靈活調整客貨運策略，確保營運穩健並強化市場競爭力。

第一季旅運市場延續去年熱度，且適逢農曆春節、寒假等連續假期，華航單季客運收入326.91億元，較上季增12.3 %。貨運收入156.94億元，較去年同期增加27.46%，受惠市場需求升溫，運量及運價皆較去年同期有所提升。

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