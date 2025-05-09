匯兌影響 亞泥第一季每股賺0.41元

亞泥首季每股盈餘0.41元。（亞泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞泥（1102）今天公佈第一季合併營收達165.95億元，年增0.58%；稅後淨利為13.64億元，年減53.72%，每股盈餘0.41元，也較去年同期每股盈餘0.89元縮水0.48元，主要是受到金融商品評價和匯兌影響，造成整體獲利衰退。

亞泥也同步公告4月合併營收達62.76億元，年增10.4%，主要動能來自水泥銷量回升，相較於去年同期花蓮地震造成低基期效應，今年市場需求明顯回暖，子公司亞東預拌的表現，也進一步挹注業績，帶動整體營收增長，累計1~4月合併營收達228.71 億元，年增 3.1%。

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亞泥並指出，中國市場表現正呈現復甦情況，水泥價格較去年同期上揚，基礎建設投資逐步推升需求，同時煤炭價格回落有效降低成本壓力，亞泥透過靈活的價格策略，掌握市場動態，鞏固競爭優勢。

亞泥強調，在全球經濟不確定性下，公司將持續深化本業發展，推動綠色低碳轉型，強化成本控管，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構，憑藉審慎的風險管理與應對策略，將外部衝擊降到最低。

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