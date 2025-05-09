Panasonic 全球大裁員 上萬人丟飯碗

日本松下控股公司（Panasonic Holdings）9日宣布，將在全球裁減1萬名員工。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本松下控股公司（Panasonic Holdings）9日宣布大規模組織重組計畫，將在全球裁減1萬名員工，其中日本國內和海外各占5000人。松下控股也是特斯拉的電池供應商，此波裁員引起關注。

綜合《NHK》及《彭博》報導，松下控股宣布計劃裁員 1萬人，日本及海外各占一半，約佔其總員工人數的 5%，主要影響對象為集團內部的銷售和行政部門，預計在本會計年度內完成相關人事調整。

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除了人事調整外，松下控股也考慮對效益不佳的電視業務進行重大改革，可能選擇出售或退出該業務領域。

松下控股強調，計畫對旗下經營家電、空調和照明業務的子公司進行組織重整，考慮將其拆分為多個獨立業務單位，也有意對家電業務的開發、製造和銷售結構進行全面改革。

松下控股也公佈了本會計年度的財測，預計銷售額將比前一年下滑7%以上，至7.8兆日圓（約台幣1.63兆）；淨利將下滑15%以上，至3100億日圓（約台幣651億）。

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