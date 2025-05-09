晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

麗清第一季每股賺0.25元

2025/05/09 20:19

LED車燈廠麗清首季每股盈餘0.25元。（麗清提供）LED車燈廠麗清首季每股盈餘0.25元。（麗清提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕LED車燈廠麗清（3346）今日公布第一季合併營收為20.49億元，年增16.99％，受惠旗下LED車燈模組、頭燈控制器主要客戶訂單拉貨力道強勁，第一季本業營業淨利達3552萬元，年增81.21％水準，惟受到業外利息費用、所得稅皆較去年同期增加及股本增加等影響，使得第一季稅後淨利為3045萬元、每股盈餘0.25元，與去年同期持平。

麗清同步公告4月營收達8.09億元，較上月成長14.26％，較去年同期略減，累計1～4月合併營收達28.58億元，較去年同期成長11.68％，創同期歷史新高。

麗清表示，隨著新能源車與智慧化車輛的普及，LED車燈不僅在照明功能上更勝傳統車燈，其個性化設計與智慧控制功能也有效滿足市場需求，帶動旗下華域視覺、海拉等一線車燈廠客戶的訂單需求，創造麗清LED車燈模組與車燈控制器產品出貨表現穩定成長，第一季LED車燈模組銷售表現年增5％。

展望未來，麗清觀察中國汽車市場內需價格競爭的現象，因中國政府已宣示介入，今年可望緩解，且中國政府陸續推出的汽車銷售刺激政策，皆有望進一步帶動新車市場表現，加上最暢銷的比亞迪海洋系列車款的車燈控制器新案出貨動能穩健，有助於創造今年中國地區銷售表現逐步成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財