麗清第一季每股賺0.25元

LED車燈廠麗清首季每股盈餘0.25元。（麗清提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕LED車燈廠麗清（3346）今日公布第一季合併營收為20.49億元，年增16.99％，受惠旗下LED車燈模組、頭燈控制器主要客戶訂單拉貨力道強勁，第一季本業營業淨利達3552萬元，年增81.21％水準，惟受到業外利息費用、所得稅皆較去年同期增加及股本增加等影響，使得第一季稅後淨利為3045萬元、每股盈餘0.25元，與去年同期持平。

麗清同步公告4月營收達8.09億元，較上月成長14.26％，較去年同期略減，累計1～4月合併營收達28.58億元，較去年同期成長11.68％，創同期歷史新高。

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麗清表示，隨著新能源車與智慧化車輛的普及，LED車燈不僅在照明功能上更勝傳統車燈，其個性化設計與智慧控制功能也有效滿足市場需求，帶動旗下華域視覺、海拉等一線車燈廠客戶的訂單需求，創造麗清LED車燈模組與車燈控制器產品出貨表現穩定成長，第一季LED車燈模組銷售表現年增5％。

展望未來，麗清觀察中國汽車市場內需價格競爭的現象，因中國政府已宣示介入，今年可望緩解，且中國政府陸續推出的汽車銷售刺激政策，皆有望進一步帶動新車市場表現，加上最暢銷的比亞迪海洋系列車款的車燈控制器新案出貨動能穩健，有助於創造今年中國地區銷售表現逐步成長。

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