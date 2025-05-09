晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

央行金檢發現有大額借貸資金匯入用途不明 呼籲銀行落實結匯規定

2025/05/09 19:39

央行金檢發現有大額借貸資金匯入用途不明。（記者陳梅英攝）央行金檢發現有大額借貸資金匯入用途不明。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行7日啟動專案金檢查緝炒匯資金，不僅發現有外資匯入資金卻未投入股市外，還注意到有企業與個人以「國外借款」為名匯入美元後結匯為新台幣，卻未載明實際用途。央行提醒銀行，不得僅做形式審查，應嚴格把關交易合理性與實需性。

央行外匯局指出，近期在進行專案場外金檢時發現，有外資雖以投資國內證券名義申報匯入資金，但資金實際並未投入股市，而是長期停留在新台幣活期存款帳戶，疑有炒匯或套利嫌疑。

另外，有部分企業或個人以「國外借款」形式匯入資金後結匯為新台幣，卻未能提出資金用途。

央行官員指出，台灣資金進出已相當自由，個人若單筆匯入逾50萬美元、公司逾100萬美元，只需申報資金來源與用途即可。

但此次發現借美元、換台幣卻無對應用途，由於目前美元借貸利率明顯高於台幣，匯入的資金部位又不小，自然引起注意。

針對此次金檢發現，央行對銀行提出三大呼籲，要求確實落實結匯管理責任：

1、外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資國內證券，不宜於買進證券前預先匯入資金，並長期停泊於新台幣活期存款帳戶。

2、銀行辦理新台幣遠期外匯交易，在客戶訂約、展期及交割時，均應查核交易文件與金流的合理性、關聯性及實需性， 以落實遠匯實需原則的審查。

3、銀行受理客戶大額新台幣結匯交易，應確認相關證明文件與申報性質相符。

央行強調，銀行在受理「國外借款結匯」時，應落實KYC（Know Your Customer）原則，深入瞭解客戶交易目的，輔導其據實申報與提供佐證資料。外幣借款原則上應以外幣形式保留使用，若確有新台幣需求，應提出明確用途後方可辦理結匯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財