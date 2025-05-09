央行金檢發現有大額借貸資金匯入用途不明 呼籲銀行落實結匯規定

央行金檢發現有大額借貸資金匯入用途不明。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行7日啟動專案金檢查緝炒匯資金，不僅發現有外資匯入資金卻未投入股市外，還注意到有企業與個人以「國外借款」為名匯入美元後結匯為新台幣，卻未載明實際用途。央行提醒銀行，不得僅做形式審查，應嚴格把關交易合理性與實需性。

央行外匯局指出，近期在進行專案場外金檢時發現，有外資雖以投資國內證券名義申報匯入資金，但資金實際並未投入股市，而是長期停留在新台幣活期存款帳戶，疑有炒匯或套利嫌疑。

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另外，有部分企業或個人以「國外借款」形式匯入資金後結匯為新台幣，卻未能提出資金用途。

央行官員指出，台灣資金進出已相當自由，個人若單筆匯入逾50萬美元、公司逾100萬美元，只需申報資金來源與用途即可。

但此次發現借美元、換台幣卻無對應用途，由於目前美元借貸利率明顯高於台幣，匯入的資金部位又不小，自然引起注意。

針對此次金檢發現，央行對銀行提出三大呼籲，要求確實落實結匯管理責任：

1、外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資國內證券，不宜於買進證券前預先匯入資金，並長期停泊於新台幣活期存款帳戶。

2、銀行辦理新台幣遠期外匯交易，在客戶訂約、展期及交割時，均應查核交易文件與金流的合理性、關聯性及實需性， 以落實遠匯實需原則的審查。

3、銀行受理客戶大額新台幣結匯交易，應確認相關證明文件與申報性質相符。

央行強調，銀行在受理「國外借款結匯」時，應落實KYC（Know Your Customer）原則，深入瞭解客戶交易目的，輔導其據實申報與提供佐證資料。外幣借款原則上應以外幣形式保留使用，若確有新台幣需求，應提出明確用途後方可辦理結匯。

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