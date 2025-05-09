國假增4+1 工鬥質疑：民進黨重回全面執政是否會再砍掉？

工鬥總工會、尊嚴勞動修法聯盟對於增加國定假日修法發出聲明。（工鬥提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院會今日三讀通過增加4天國定假日、勞動節也改為全國放假，但在發言、表決時，民進黨立委全數缺席，沒有表態支持。工鬥總工會、尊嚴勞動修法聯盟質疑，若未來民進黨有機會重回全面執政，是否又會如同2016、2018年，在柯建銘和賴清德的領導下，把國定假日再修法砍掉？要求執政黨出面「說清楚」。

立法院今日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，確定增加全台灣人民5天國定假日。對此，長期推動「還我7天假」的工鬥總工會、尊嚴勞動修法聯盟發布聲明指出，「五一勞動節」是勞工本來就放假的日子，站在勞工的立場，其實只增加4天假日，對比2016年被砍掉的7天假，「我們只是要回一半多1天而已」。

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聲明中指出，台灣1984年實施勞基法，工時制度歷經每週只休星期天，到2000年雙週84工時，再到2016年的單週40工時，但事實上，台灣勞工就是累，勞動部也承認工時有檢討的空間，在全世界，台灣工時排名第6，亞洲第2，質疑總統賴清德過去的「政績」，只有鬆綁工時，沒有增加休假。

針對今日立院討論此案的過程，工鬥總工會、尊嚴勞動修法聯盟向執政黨質疑，民進黨委員在發言和表決時，都沒有站在支持增加國定假日的立場。擔憂如果未來民進黨有機會重回全面執政，是否會像2016年和2018年一樣，在柯建銘和賴清德的領導下，把國定假日再次修法砍掉？要求執政黨有必要對此說清楚。

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