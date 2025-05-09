中國保健食品市場需求薄弱 葡萄王首季獲利年減近2成

葡萄王首季因中國市場需求疲軟，獲利年減近2成，不過葡萄王創新研發能力堅強，保健食品屢獲獎。圖為葡萄王研發團隊。（圖:擷取自葡萄王官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕葡萄王生技（1707）今（5/9）日董事會通過今年第一季財報，營業毛利16.5億元，營業毛利率73.3%，營業淨利3.8億元，稅後淨利約2.08億元，年減約2成，每股稅後盈餘（EPS）為1.4元，較去年同期減少0.34元。

葡萄王表示，目前中國市場整體大環境對於健康食品及代工需求薄弱，不過受惠台灣事業體代工業務，國內成品代工、國外原料銷售及藥品出口，拉升整體營收表現。

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隨著產業旺季到來，代工客戶新劑型將於第二季準備出貨，子公司葡眾會員衝聘升等蓄勢待發，上海葡萄王新客戶代工訂單也確定將於5月出貨。集團目前獲利比重9成以上來自台灣，未來將持續以獨家專利原料優勢，強化OEM/ODM代工業務，同時透過子公司葡眾前進馬來西亞，拓展市場版圖並提升品牌影響力。

葡萄王今日同步公布4月營收為8.6億元，其中台灣事業表現突出，月增2.41%、年增13.54%，成長動能主要來自母親節檔期益生菌代工出貨強勁，以及海外代工客戶成品出貨量增加，推動整體代工營收年增41.27%，同時自有品牌新品推出亦助攻營收成長，進一步拉抬整體事業體表現。

子公司葡眾4月營收年減7.76%，隨著進入產業旺季熱潮，加上今年陸續有新品上市，預期將拉升營收淨利佔比成長。上海葡萄王因代工客戶下單節奏趨緩，以及經銷業務（葡軍）受市場價格競爭影響4月營收表現。

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