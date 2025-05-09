晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新台幣暴升惹議！央行：府院尊重獨立行使職權

2025/05/09 18:23

有論者質疑政府受到美方壓力，央行配合賴政府行動，喪失獨立性。央行強調，央行獨立行使職權，歷來府院均予以尊重。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）有論者質疑政府受到美方壓力，央行配合賴政府行動，喪失獨立性。央行強調，央行獨立行使職權，歷來府院均予以尊重。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣近日暴升引發市場軒然大波，由於當時正值台美談判期間，有論者質疑政府受到美方壓力，央行配合賴政府行動，喪失獨立性。央行今日發布聲明指出，感謝外界指教，央行獨立行使職權，歷來府院均予以尊重。

以下為央行聲明全文：

近期外界關注新台幣匯率及本行獨立性議題，並對本行及楊總裁提出相關意見，謝謝各界之指教。

依據「中央銀行法」第6條規定，本行具有貨幣、信用及外匯政策事項之審議及核定權，歷年來府院均對本行政策予以尊重。本行仍將本於職責，基於全民利益，獨立行使職權。

針對美方施壓等議題，央行已於5月1日、2日與5日分別發布新聞稿說明、澄清，央行總裁楊金龍昨日在立法院財委會也坦言說話結巴是口才不好，盼外界理解，絕不是有難言之隱或是說謊。

至於近期被提到韓國央行總裁李昌鏞在亞銀年會後直指「美國施壓台幣升值」說法「打臉」楊金龍，也被證實是誤導。

韓半島新聞平台追蹤比對當日多份韓文媒體，發現李昌鏞並未直接講出「美國施壓亞幣升值」，而是「風聲正傳開來」或「市場解讀為施壓」，結果經過英文翻譯，再被台灣媒體翻成中文後，就變成了「李昌鏞說美國施壓亞幣升值」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財