新台幣暴升惹議！央行：府院尊重獨立行使職權

有論者質疑政府受到美方壓力，央行配合賴政府行動，喪失獨立性。央行強調，央行獨立行使職權，歷來府院均予以尊重。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣近日暴升引發市場軒然大波，由於當時正值台美談判期間，有論者質疑政府受到美方壓力，央行配合賴政府行動，喪失獨立性。央行今日發布聲明指出，感謝外界指教，央行獨立行使職權，歷來府院均予以尊重。

以下為央行聲明全文：

近期外界關注新台幣匯率及本行獨立性議題，並對本行及楊總裁提出相關意見，謝謝各界之指教。

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依據「中央銀行法」第6條規定，本行具有貨幣、信用及外匯政策事項之審議及核定權，歷年來府院均對本行政策予以尊重。本行仍將本於職責，基於全民利益，獨立行使職權。

針對美方施壓等議題，央行已於5月1日、2日與5日分別發布新聞稿說明、澄清，央行總裁楊金龍昨日在立法院財委會也坦言說話結巴是口才不好，盼外界理解，絕不是有難言之隱或是說謊。

至於近期被提到韓國央行總裁李昌鏞在亞銀年會後直指「美國施壓台幣升值」說法「打臉」楊金龍，也被證實是誤導。

韓半島新聞平台追蹤比對當日多份韓文媒體，發現李昌鏞並未直接講出「美國施壓亞幣升值」，而是「風聲正傳開來」或「市場解讀為施壓」，結果經過英文翻譯，再被台灣媒體翻成中文後，就變成了「李昌鏞說美國施壓亞幣升值」。

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