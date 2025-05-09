世界健身在台25年重要里程碑 今年計畫進軍泰國展店

世界健身董事長暨總經理柯約翰John Caraccio宣布，World Gym計畫將在2025年首次跨出台灣，進軍泰國。（世界健身提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣第一大健身連鎖品牌World Gym Taiwan ，今（9）日在台中舉辦2025年度主題春酒「世界狂歡夜」，全台137家分店、近5000名員工齊聚，共襄盛舉。而2025年，是品牌在台深耕25週年的重要里程碑，世界健身董事長暨總經理柯約翰John Caraccio也首次鬆口，World Gym計畫將在2025年首次跨出台灣，進軍泰國！

柯約翰說，過去七個月，世界健身在台灣開設16家全新分店，創下歷史新高，而在2025年將展店15-20家。

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各界關注的全球佈局，World Gym計畫將在2025年首次跨出台灣，而瞄準泰國的主要原因，是其擁有7000萬人口，卻缺乏像世界健身這樣的大型連鎖健身品牌，經過多次考察評估，以「泰國100計畫」，作為進軍東南亞的首要標的，目標在泰國開設100家分店。這份市場考察報告及完整評估，也將在下星期在董事會提出並爭取正式啟動。

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