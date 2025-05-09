晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

世界健身在台25年重要里程碑 今年計畫進軍泰國展店

2025/05/09 18:47

世界健身董事長暨總經理柯約翰John Caraccio宣布，World Gym計畫將在2025年首次跨出台灣，進軍泰國。（世界健身提供）世界健身董事長暨總經理柯約翰John Caraccio宣布，World Gym計畫將在2025年首次跨出台灣，進軍泰國。（世界健身提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣第一大健身連鎖品牌World Gym Taiwan ，今（9）日在台中舉辦2025年度主題春酒「世界狂歡夜」，全台137家分店、近5000名員工齊聚，共襄盛舉。而2025年，是品牌在台深耕25週年的重要里程碑，世界健身董事長暨總經理柯約翰John Caraccio也首次鬆口，World Gym計畫將在2025年首次跨出台灣，進軍泰國！

柯約翰說，過去七個月，世界健身在台灣開設16家全新分店，創下歷史新高，而在2025年將展店15-20家。

各界關注的全球佈局，World Gym計畫將在2025年首次跨出台灣，而瞄準泰國的主要原因，是其擁有7000萬人口，卻缺乏像世界健身這樣的大型連鎖健身品牌，經過多次考察評估，以「泰國100計畫」，作為進軍東南亞的首要標的，目標在泰國開設100家分店。這份市場考察報告及完整評估，也將在下星期在董事會提出並爭取正式啟動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財