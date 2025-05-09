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新案交屋金額減少 欣陸投控首季EPS為0.05元

2025/05/09 18:15

欣陸首季EPS為0.05元，主因建設事業貢獻減少，但環工事業貢獻增加。圖為欣陸經營階層。（資料照）欣陸首季EPS為0.05元，主因建設事業貢獻減少，但環工事業貢獻增加。圖為欣陸經營階層。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕欣陸投控今（9）日公告第一季財報。首季營業淨利為2.04億元，業外損失1.44億元，稅後淨利為0.4億元，每股稅後盈餘為0.05元。

欣陸投控表示，第一季合併營收較去年同期成長20.2%，主要是環境工程及水資源處理事業（欣達環工）專案工程持續投入，抵銷不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期減少；至於營建工程事業（大陸工程）營收受惠於民間建築及機電工程專案工程投入而成長。

在三大事業體中，營建工程事業（大陸工程）首季稅後淨利較去年同期成長39.7%；環境工程及水資源處理事業（欣達環工）稅後淨利創下單季新高；而不動產開發事業（大陸建設）首季無新完工交屋建案，但持續投入新建案興建及銷售。

欣陸投控三大事業體均維持充實的營收存量。截至今年第一季底，營建工程事業的營收存量1253億元，相當於該事業體2024年合併營收的6倍；不動產開發事業的營收存量為264億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.4倍；環境工程及水資源處理事業的營收存量為618億元，相當於該事業體2024年合併營收的7.9倍。

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