聯發國際第一季每股賺0.53元 年減0.23元

以經營歇腳亭手搖茶聞名的聯發國際公告第一季每股盈餘為0.53元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營歇腳亭手搖茶聞名的聯發國際（2756）公告第一季合併營收突破2億元，年增26.79%，創下同期歷史新高；稅後淨利1287萬元，年減30.8%，每股盈餘為0.53元，則較去年同期減少0.23元。

聯發國際也同步公告4月合併營收計9884萬元，年增70.5%，創下單月歷史新高，累計1~4月合併營收2.98億元，年增38.5%。

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聯發國際表示，第一季與4月營收表現亮眼，主要的成長動能來自於去年創立的新時尚茶飲品牌UG，營收佔比已超過3分之1，成為營運成長新動能。

UG目前全台共14店，包含8家直營與6家加盟店，單店單日平均銷售均在1300杯以上，且除了台中、嘉義、高雄、台南等新開店，日銷量突破2000杯。

聯發國際今年以「打造全球茶飲平台」、「問鼎新時尚茶飲王」、「建立餐飲大聯盟」、「擴大全球供應鏈」以及「投資併購合盟」等5箭作為今年營運主軸。

Sharetea、UG雙品牌海內外布局腳步今年也將持續，Sharetea在美國市場目前共有約160店，因應全球經濟變化及關稅議題，公司4月在美國一連舉辦3場全美Sharetea加盟商大會，當地夥伴對於UG新品牌也有濃厚興趣，已有30位加盟主表態將引進UG Tea。

此外，包括香港、加拿大、新加坡、馬來西亞等四地首店也正緊鑼密鼓籌備中，今聯發國際今年同樣有併購策略計劃，目前已有2到3個項目正在孵化中。

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