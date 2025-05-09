晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聯發國際第一季每股賺0.53元 年減0.23元

2025/05/09 18:45

以經營歇腳亭手搖茶聞名的聯發國際公告第一季每股盈餘為0.53元。（記者楊雅民攝）以經營歇腳亭手搖茶聞名的聯發國際公告第一季每股盈餘為0.53元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營歇腳亭手搖茶聞名的聯發國際（2756）公告第一季合併營收突破2億元，年增26.79%，創下同期歷史新高；稅後淨利1287萬元，年減30.8%，每股盈餘為0.53元，則較去年同期減少0.23元。

聯發國際也同步公告4月合併營收計9884萬元，年增70.5%，創下單月歷史新高，累計1~4月合併營收2.98億元，年增38.5%。

聯發國際表示，第一季與4月營收表現亮眼，主要的成長動能來自於去年創立的新時尚茶飲品牌UG，營收佔比已超過3分之1，成為營運成長新動能。

UG目前全台共14店，包含8家直營與6家加盟店，單店單日平均銷售均在1300杯以上，且除了台中、嘉義、高雄、台南等新開店，日銷量突破2000杯。

聯發國際今年以「打造全球茶飲平台」、「問鼎新時尚茶飲王」、「建立餐飲大聯盟」、「擴大全球供應鏈」以及「投資併購合盟」等5箭作為今年營運主軸。

Sharetea、UG雙品牌海內外布局腳步今年也將持續，Sharetea在美國市場目前共有約160店，因應全球經濟變化及關稅議題，公司4月在美國一連舉辦3場全美Sharetea加盟商大會，當地夥伴對於UG新品牌也有濃厚興趣，已有30位加盟主表態將引進UG Tea。

此外，包括香港、加拿大、新加坡、馬來西亞等四地首店也正緊鑼密鼓籌備中，今聯發國際今年同樣有併購策略計劃，目前已有2到3個項目正在孵化中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財