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台幣暴衝NEER創新高 花旗認證匯率低估或已消除

2025/05/09 18:07

新台幣近日狂升，震撼金融市場。（路透）新台幣近日狂升，震撼金融市場。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣兌美元歷經史詩級狂升後，新台幣對一籃子貨幣走勢的名目有效匯率（NEER）創新高，且幾乎突破央行關注的區間上緣，花旗銀行分析師認為，台幣過往被低估的情形正在消除。

《彭博》9日報導，根據國際清算銀行公佈最新新台幣名目有效匯率 （NEER），在5月5日衝上106.5有紀錄以來最高，且逼近央行所訂定的關注區間上緣。

報導提及，央行在網站上談到制定及執行貨幣政策時指出，自2000年以來台幣NEER大致維持在過去36個月移動平均值上下5%的範圍內，以反映基本經濟情勢，並呈現動態穩定。這個波動區間被市場視為央行調節匯市的關鍵指標之一。

若以花旗所編制的相似指標來看，台幣NEER甚至已經超過央行的區間。花旗分析師Rohit Garg與Philip Yin等人發布最新報告稱，新台幣NEER急升或意味著，將其與台灣貿易順差或當地資本市場疊加起來看，台幣被低估的情形似乎已大幅縮小，甚至已不復存在。

報導指出，數十年來，台灣審慎管理匯率波動，支撐以出口導向的經濟，將新台幣維持在相對貿易夥伴較低估值的作法對出口商有益，也因此被美國財政部列入外匯操縱觀察名單。

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