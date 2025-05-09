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瓦城第一季每股賺2.56元 配8元現金股利、1元股票股利

2025/05/09 18:37

瓦城泰統第一季每股盈餘2.56元。（瓦城提供）瓦城泰統第一季每股盈餘2.56元。（瓦城提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統（2729）公布第一季合併營收達15.97億元，年增3.9%；稅後淨利約1億元，年增11.73%；每股盈餘2.56元，較去年同期2.52元略增。

瓦城董事會今天也決議，去年每股擬配發現金股利8元，股票股利1元，現金配發率達88.79%，現金殖利率4.01%。

瓦城泰統同步公布4月營收4.37億元，受台中新光三越館內品牌餐廳暫停營業影響，較去年同期小幅下滑3.06%，排除此短期外部突發事件，1～4月累計營收達20.34億元，年增2.32%，再創歷史同期新高。

展望第二季，集團看好端午連假將帶動另一波餐飲需求，也積極搶攻母親節檔期商機，旗下５大品牌已於近期推出節慶限定套餐專案，並同步推出多款創新菜色與多元行銷活動，有望進一步帶動來客成長，挹注營運動能。

在展店方面，集團持續推動精準展店與多品牌經營雙軌策略，積極擴大全台據點佈局，6月預計將有２間新店開幕，包括深受年輕客群喜愛的泰式炒河粉品牌「BO BO」將首次插旗桃園大江購物中心，提升品牌能見度與滲透率。

主力品牌「瓦城」則將進駐結合在地特色的台中「米平方商場」，強化區域型消費者經營，下半年集團將持續以多品牌發展為策略重心，鎖定各大百貨商場與潛力商圈，擴大市場版圖與提升滲透率，推動營收穩健成長。

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