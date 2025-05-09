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榮惠-KY首季稅後淨利年增38.2％ AI伺服器5月出貨轉強

2025/05/09 18:34

榮惠-KY董事長劉世璘指出，AI伺服器將從5月起轉強，可望帶動第二季營收成長動能。（榮惠提供）榮惠-KY董事長劉世璘指出，AI伺服器將從5月起轉強，可望帶動第二季營收成長動能。（榮惠提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB供應鏈榮惠-KY（6924）今日公布第一季合併財報，單季營收4.44億元，年增14.4%，歸屬母公司稅後淨利與每股稅後純益分別為2743萬元與1.32元，年增各38.2%、25.7%，榮惠-KY董事長劉世璘指出，AI伺服器將從5月起轉強，可望帶動第二季營收成長動能。

針對美國關稅議題，劉世璘指出，目前榮惠-KY交貨以東南亞為主，並無直接出口至美國，惟下游客戶仍有部分間接出口至美國，未來稅率談定後，客戶是否要求降價，仍在密切關注中，未來將與客戶保持密切聯繫，持續追蹤稅率變動對價格的影響。

至於車用市場策略，劉世璘表示，仍照原訂計畫進行中，墨西哥辦公室預計8月進駐，業務銷售據點尚在登記成立中，墨西哥市場為未來重點發展區域，相關進展將持續推動。

此外，榮惠-KY 4月合併營收1.33億元，年減5.29%，累計1至4月營收5.77億元，年增9.14%，榮惠-KY財務長吳建芳表示，4月營收略為下滑主因AI伺服器產品出貨遞延與客戶正常庫存調整。

榮惠-KY首季營業毛利為8702萬元，略高於去年同期的8131萬元，營業利益則略微下降至2968萬元，與去年同期的3065萬元相差不大，業外收益明顯改善，淨收益675萬元，遠優於去年同期的業外虧損628萬元，主要受惠於外幣兌換收益轉正。

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