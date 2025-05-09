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和碩消費性、通訊出貨增溫 4月營收年月雙增

2025/05/09 18:29

和碩4月營收1028.71億元，年增14.71%。（資料照）和碩4月營收1028.71億元，年增14.71%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）受惠於通訊、消費性電子產品出貨力道增溫，4月營收1028.71億元，月增21.55%、年增14.71%，今年前4個月營收累計為3753.04億元、年增10.36%。董事長童子賢、共同執行長鄭光志、鄧國彥將出席台北國際電腦展（Computex）開幕活動，更新第2季展望。

和碩4月筆電出貨61萬台，月減12.85%、年增6.08%。童子賢表示，今年隨著 AI領域不斷地突破創新，相關軟硬體及基礎建設等需求增加，預期將刺激消費與投資力道，並帶動總體經濟成長。不過，全球經濟依舊面臨諸多挑戰，各國關稅貿易政策的動向，以及地緣政治風險等影響，仍可能牽動供應鏈版圖重組，導致生產延遲及成本上升，增添景氣復甦的不確定性。

童子賢提到，在近年風起雲湧的AI趨勢中，和碩專注在伺服器與高速傳輸技術、代理式人工智慧（Agentic AI）與智慧座艙的應用研發，並進行仿生機器人與消費產品等不同領域之技術鑽研。對於伺服器的發展，目前持續進行輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）最新平台的研發與高效散熱技術，超過130KW的水冷AI伺服器機櫃已交付予資料中心客戶，後續將不斷拓展相關領域的業務動能。

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