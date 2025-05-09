國假增4+1 勞團：勞工有錢才能消費提振內需 籲政府提高薪資

全國產業總工會理事長戴國榮表示，增加國假可提振內需，但前提是「勞工要有錢」才能消費，呼籲政府積極提升整體勞工薪資。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院會今天三讀通過，增加4天國定假日、勞動節也改為全國放假，全國產業總工會理事長戴國榮表示，增加國假除了可降低工時，也可以促進國內觀光產業的發展、推升經濟成長，但前提是「勞工要有錢」，政府必須思考如何制度性提高最低工資、帶動整體薪資成長，這樣增加國定假日才有意義。

立法院會今日三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

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對於全國勞工增加了4天國定假日，勞團表示要增加放假「沒人會反對」，但對於國內勞工長年面對低薪、全年總工時居高不下年年成長，甚至高於日、韓等國，勞團提醒政府，多放４天假難以解決總工時居高不下的問題。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，「縮短工時」應是社會及朝野的共識，但要如何縮短工時？顯然此次立法院決定先以增加國定假日的方式，未來應該提出更堅決的政策，才能讓台灣的年總工時下降，否則只讓勞工多了4天的假，是否真的能有效降低年總工時，效果有待觀察。

全產總理事長戴國榮對於立院通增加４天國假表達肯定，認為多少可以降低勞工全年的總工時，進而促進國內觀光產業的發展，包括觀光休閒娛樂業、住宿餐飲及交通運輸等內需產業若能蓬勃發展，進而帶動經濟成長。他提醒，前提是勞工不能「愈忙愈窮」，勞工要有錢才能消費，因此政府必須想辦法繼續提升國內的整體薪資。

戴國榮指出，日前全國勞工五一大遊行提出的七大訴求，其中除了「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」，還有「抗通膨，要加薪」，工會要求政府繼續調高最低工資，最低月工資應有3萬2000元以上，時薪至少210元。

孫友聯提醒，在增加４天國定假日後，更重要的在於低薪的問題必須解決，最低工資要提高，才能有效降低勞工為了增加所得拼命加班的做法，否則即使增加國定假日，勞工還是在加班，但如何有效降低總工時，政府的政策是什麼？如何透過薪資透明化的政策，讓工資更有效率的提高，應該是政府下一步要努力的方向。

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