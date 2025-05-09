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高單價車型比重降 汎德永業第一季每股盈餘4.79元

2025/05/09 17:33

汎德永業（2247）公佈第一季每股稅後盈餘4.79元。（台灣保時捷提供）汎德永業（2247）公佈第一季每股稅後盈餘4.79元。（台灣保時捷提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕BMW和PORSCHE經銷商汎德永業（2247）公佈第一季合併營收131.51億元，本業營業利益4.73億元，稅後淨利3.87億元，分別較去年同期減少2.36％、8.30％與8.26％，每股稅後盈餘4.79元，也較去年同期縮水0.43元。

汎德永業指出，第一季BMW、MINI、Porsche三大品牌新車到港順利，整體銷售數量較去年同期持續成長，顯示市場對於豪華進口車的需求穩健，惟本季熱銷車款產品組合轉變，高單價車型佔比下降，致整體營收略低於去年同期，獲利表現亦較去年同期略有減幅。

隨著4月BMW新車大量抵港，包含X1、X2、X3 及1系列、 2 系列，以及熱門電動車 iX2 與 iX1 交車數均創下佳績，加上Porsche重磅純電車款 Macan EV ，高單價跑車911車系，熱門休旅車Cayenne Coupe新車到港情況良好。

汎德永業4月單月業績顯著回升，4月合併營收達50.86億元，年增35.63%，在整體台灣新車市場4月銷售年減11.2%的環境下，仍逆勢繳出營收佳績。

Porsche品牌持續展現高端市場吸引力，重磅純電車款 Macan EV 與第二代 Taycan 銷售表現同樣強勁，Cayenne與Cayenne Coupe等熱門休旅車以及911與718跑車系列維持穩定銷售，整體銷售表現亮眼，並帶動售後維修服務營收同步穩健成長。

汎德永業指出，看好台灣市場在電動車領域的強勁成長動能，BMW已連續3年蟬聯台灣豪華電動車銷售冠軍，預計今年上半年將持續導入多款新型電動車款，以回應市場需求，從目前預估到港數據來看，第二季BMW、Porsche與MINI品牌新車供應數量將優於去年，新車銷售與維修保養業務仍將維持穩健成長態勢。

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