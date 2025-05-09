晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

長榮航太打入空中巴士 成為Tier1機體組件供應商

2025/05/09 17:14

長榮航太總經理謝新文（左）與空中巴士採購部門副總經理Mark Haisman（右）共同簽署合作合約。（長榮航太提供）長榮航太總經理謝新文（左）與空中巴士採購部門副總經理Mark Haisman（右）共同簽署合作合約。（長榮航太提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航太科技與歐洲空中巴士飛機公司完成雙方合作合約簽署，成為空中巴士在機體組件的一階供應商，在業務及製造技術上建立直接性的夥伴關係，長榮航太總經理謝新文指出，此里程碑不僅展現長榮航太在世界的主要飛機製造商供應鏈中佔有重要地位，也為台灣航太工業的發展開啟了新篇章。

謝新文表示，這項合作不僅是實力的肯定，也期許能帶動台灣航太工業的合作與發展，將繼續努力增加投資，以創新與品質為核心，推動台灣在全球航太市場上的影響力。

空中巴士亞太地區採購部門負責人Ornella Beaussier表示，很歡迎長榮航太加入空中巴士的製造團隊，成為重要的一階供應商，這項合作凸顯了我們致力於維持高標準的要求，期待和長榮航太的合作可提升在全球供應鏈的策略佈局。

長榮航太的製造客戶，在既有的美國波音（Boeing）飛機公司與奇異（GE）航太發動機公司之後，歐洲空中巴士的加入，對於公司在製造技術及產能運用上將有很大的提升，且所累積的製造技術及能量，也推動跨足在電子產業設備的製造以及無人機產業領域上的發展，努力的成果也將陸續呈現。

長榮航太的飛機維修產值，為全球前十大專業維修廠（Best MRO）之一，持有FAA/EASA/JCAB/UKCA等多國民航主管機關認證，促成來自世界各地的維修業務，尤其在大型商用飛機（B747/A380/A340）的維修架數居世界排名第一。

長榮航太今日以上漲0.5元的106元作收，漲幅0.47%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財