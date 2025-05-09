神基首季每股賺1.98元 創歷史單季新高

神基控股首季每股盈餘1.98元，創下歷史單季新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）受惠於強固型電腦業務拓展有成，首季每股盈餘（EPS）1.98元，創下歷史單季新高，營運團隊將於5月16日受邀參加法人說明會，屆時將針對美國關稅、新台幣匯率等議題發表看法並更新展望。

神基首季營收95.52億元、年增14.76%，其中，電子產品營收比重為47%，機構件（筆電+汽車）43%，航太10% ；合併毛利率31.09%，季減0.71個百分點、年增0.59個百分點，營益率14.88%，季增0.78個百分點、年增0.68個百分點，稅後淨利12.28億元，季增16.5%、年增11.23%，每股盈餘1.98元，季增15.11%、年增9.39%。

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神基董事長黃明漢在去年第4季舉辦的法說會預估，2025年營收可望較2024年增加8%至12%，強固型電腦訂單能見度約1季至半年，主要受惠於軍用、公共標案與新工業應用等領域的客戶穩定拉貨。

筆電綜合機構件方面，預期在AI新品、疫後換機潮助攻之下，可望迎來明顯反彈，2025年目標成長雙位數百分比；汽車機構件從下半年也有自駕新品增添柴火，此區塊今年營收或可小幅成長或與去年持平。

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