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台股漲371點外資瘋搶8金融！這檔最狂一口氣買近5萬張 台積電也入榜

2025/05/09 16:35

台股漲371點外資瘋搶8金融！玉山金最狂，大買近5萬張。（資料照）台股漲371點外資瘋搶8金融！玉山金最狂，大買近5萬張。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（9日）在外資買超227.32億元下，終場指數上漲371點，站上20900點，在台股一路向上攻之際，外資最愛金融股，前10大買超，金融就佔了8檔，其中又以玉山金最狂，一口氣掃進4.95萬張，受此激勵，股價終場大漲3.29%，收29.8元，成交量放大到6.55萬張。

至於權王台積電也是外資主要買盤對象，在外資今買超1.45萬張下，股價開高走高，終場上漲31元，收949元，成交量為3.62萬張。

外資前10大買超個股，依序為玉山金（2884）4萬9529張、永豐金（2890）2萬4649張、新光金（2888）1萬6768張、彰銀（2801）1萬5992張、台積電（2330）1萬4504張、凱基金（2883）1萬2915張、中信金（2891）1萬1797張、陽明（2609）1萬1490張、臺企銀（2834）1萬811張、第一金（2892）9082張。

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