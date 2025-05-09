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「多因子ETF」逆勢吸金 法人單週搶進萬張

2025/05/09 17:01

根據CMoney統計，4月9日至5月5日的市場反彈期間，市值型ETF的三大法人買賣超情況呈現顯著分歧。（記者吳欣恬翻攝）根據CMoney統計，4月9日至5月5日的市場反彈期間，市值型ETF的三大法人買賣超情況呈現顯著分歧。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近期全球金融市場面臨多重考驗，貿易政策的不確定性持續升溫，加上匯率市場波動加劇，新台幣更出現明顯升值走勢，使得投資人對市場前景持觀望態度。專家指出，在此背景下，投資人對風險控管的需求顯著提升，使得新型態ETF逐漸站穩市場地位。

在這波震盪的反彈行情中，市值型ETF透過分散投資策略，展現出在震盪市場中相對穩健的表現。據CMoney統計，從4月9日台股低點至4月30日的反彈行情來看，前三名依序是富蘭克林華美投信的FT臺灣（00905）漲幅達17.3%、富邦旗艦50（009802）漲17.23%、元大臺灣永續ESG永續漲幅16.41%。

值得關注的是，這波ETF投資趨勢的轉變，不僅體現在績效表現上，更反映在法人資金的流向。

根據CMoney統計，4月9日至5月5日的市場反彈期間，市值型ETF的三大法人買賣超情況呈現顯著分歧。其中，富蘭克林華美投信的FT臺灣Smart ETF（00905）最受法人青睞，三大法人合計買超近1.5萬張，穩居首位；其次為中信臺灣智慧50（00912），買超3231張，以及群益台ESG低碳50（00923），買超2306張。

理財專家指出，在全球金融市場波動加劇的背景下，投資人對風險控管的需求顯著提升。新型態ETF憑藉其靈活的策略設計與風險分散特性，快速崛起並逐漸站穩市場地位。這一波轉變背後，顯示出投資人正積極尋求更優化的資產配置工具。其中，採用多因子策略的ETF產品，由於能有效分散風險，已成為長線投資人的重要選擇，並展現出未來市場布局的發展潛力。

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