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聯發科舉辦供應商年會 與供應鏈夥伴攜手建構未來AI世界

2025/05/09 16:37

聯發科舉辦年度供應商大會。（記者卓怡君攝）聯發科舉辦年度供應商大會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日以「Stronger Together- Build tomorrow's AI ecosystem with MediaTek」為主題舉辦年度供應商大會，共有60多家各領域領導廠商，將近200位夥伴參與。聯發科表示，會中除了頒發各類最佳供應商獎項，感謝供應鏈夥伴們這一年來的支持，聯發科以論壇形式與供應鏈夥伴們分享聯發科在AI時代的機會與策略，期待與各領導廠商強強聯手，共同為未來AI世界建構堅強的供應鏈。

聯發科共同營運長顧大為表示，AI無所不在的大趨勢對半導體供應鏈充滿機會，無論是邊緣AI或是雲端AI，都需要強大供應鏈的持續突破與支持。聯發科透過優異的關鍵運算、AI、聯網技術和跨產品線的優勢，在AI大趨勢下占有絕佳的位置，期待透過與優秀供應鏈夥伴們的緊密合作，一同為全球客戶與消費者帶來更多AI創新。

聯發科2025年供應商年會，邀請多位聯發科長官親自出席，分享聯發科在AI時代下的市場機會與策略，同時也說明技術藍圖與供應鏈的資訊安全等議題，期藉此與供應鏈夥伴共享目標，一同深耕市場、佈局下一階段的新產品。此外，也於會上頒發聯發科「年度最佳供應商」、「卓越技術合作」、「卓越量產支援」、「卓越先進技術開發」、「最佳綠色製造貢獻」等獎項，以感謝供應商夥伴過去一年與聯發科緊密合作，一同實踐目標、建構永續發展的價值鏈。

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