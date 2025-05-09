AI客戶拉貨力道增強 台達電4月營收創同期新高

台達電4月營收創下歷史同期新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）4月營收407.82億元，月減6.1%、年增21.6%，創下歷史同期新高紀錄，今年前4個月營收累計為1597.01億元、年增27.93%，寫下歷年同期新猷；管理層表示，第2季營運展望實屬不錯，由於受到美國對等關稅衝擊，包括AI客戶在內都相當把握90天談判期間僅收10%關稅的時機，加快拉貨腳步。

台達電目前維持4月30日法說會的營運展望，認為美國對等關稅缺乏理性，短期之內一變再變，集團不會為了無法預測的關稅政策更動中長期的佈局方向，就算集團大力佈局的泰國被徵收3、4成的稅金，也還是比「美國製造」更加划算，下半年市況可能要到6月底、7月初會有比較好的明朗度。

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台達電指出，公司正在全力配合客戶的拉貨需求，對於應對速度較快、能力較好的企業來說，是個有利於提升產品市佔率的好時機，未來需要繼續觀察市場庫存、原料供應，以及競爭對手與客戶之間的關係變化。關於市場關注的輝達AI伺服器GB300散熱架構。一旦電力需求繼續升高，部分高階產品就會需求採取浸沒式液冷技術，散熱設計就還有修改空間。

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