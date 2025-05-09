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想賣竹北房子卻被凍結？原來是受到欠稅影響

2025/05/09 16:40

王先生想賣掉竹北的房子，卻不能買賣；經詢問才知道他受到欠稅影響，雖辦好分期繳納仍然無法塗銷不動產的禁止處分登記。示意圖，照片與本新聞無關。（記者廖雪茹攝）王先生想賣掉竹北的房子，卻不能買賣；經詢問才知道他受到欠稅影響，雖辦好分期繳納仍然無法塗銷不動產的禁止處分登記。示意圖，照片與本新聞無關。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕王先生最近想賣掉竹北的房子，卻被稅務機關禁止處分不能買賣；經詢問新竹縣政府稅務局，才知道他因為欠了許多稅款沒繳，雖然已向法務部行政執行署辦理好分期繳納，卻仍然無法塗銷不動產的禁止處分登記。

新竹縣政府稅務局說明，納稅人欠繳應納稅捐，稅務機關可以就相當於欠稅的財產，限制納稅人不得辦理移轉或設定他項權利，這是防止欠稅人利用財產移轉來規避應繳稅捐的保全措施。王先生的欠稅雖然經執行機關同意分期繳納，依法仍必須繳清全部欠稅或提供相當欠稅額財產擔保後，才可以塗銷禁止財產處分登記。

稅務局提醒民眾，收到稅單後請務必於期限內繳清稅款，以免被移送執行後財產遭禁止處分，影響個人移轉財產的權益。如平日事務繁忙怕忘記，可以辦理長期約定轉帳納稅，輕鬆繳稅免煩憂。民眾如有任何疑問，可撥打該局免費服務電話0800-000321或（03）5518141轉分機520至524，由專人就個案提供說明服務。

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