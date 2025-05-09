仁寶4月營收衰退近2成 董座陳瑞聰談訂單這樣說

仁寶董事長陳瑞聰今天坦言，因為現在不確定美方政策後續走向，因此難以預估會影響多少的訂單成數。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）4月營收622.99億元，月減18.27%、年減19.37%，今年前4個月營收累計為2613.96億元、年減5.58%；針對美國關稅對於公司訂單的影響程度，董事長陳瑞聰今天坦言，因為現在不確定美方政策後續走向，因此難以預估會影響多少成數。

陳瑞聰今天出席2025生策年會時表示，新台幣匯率上週五（2日）急升以來「我們也來不及做任何的操縱，一些匯損就只好把它承認了」，目前可以觀察到匯率情況已經大概找到平衡。客戶對於第2季展望都抱持保守態度，但是已經向仁寶增強拉貨力道。

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陳瑞聰說，近期的出貨動能可能會受惠於客戶急單因而比較暢旺，「但是等到90天（關稅豁免期）後會怎麼樣，我們就要看（觀察）了」。公司現在所能做的就是儘快前往墨西哥或美國加速佈局，「現在就只有這樣子」，關於赴美設廠的選址問題，目前應該是滿確定選在德州，但是對於確切的宣布設廠時機點尚無定論。

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