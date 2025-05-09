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永豐金與京城銀行 今日簽署員工安置計畫

2025/05/09 16:26

永豐金控、京城銀行與京城銀行企業工會今（9）日簽署員工安置計畫。圖中為永豐金董事長陳思寬，右為京城銀行總經理姜宏亮，左為京城銀工會理事長葉寒柏。（圖為永豐金提供）永豐金控、京城銀行與京城銀行企業工會今（9）日簽署員工安置計畫。圖中為永豐金董事長陳思寬，右為京城銀行總經理姜宏亮，左為京城銀工會理事長葉寒柏。（圖為永豐金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控、京城銀行與京城銀行企業工會三方，於今（9）日正式簽署員工安置計畫。永豐金控表示，簽署完成的員工安置計劃，將立刻遞件予主管機關申請許可。

永豐金控與京城銀行合併案，進入最後一哩路。永豐金控表示，經主管機關核准並於股份轉換基準日後，京城銀行將成為永豐金控持股百分之百子公司，並希望於2026年第四季前，完成與子公司永豐銀行的合併作業。

今天在勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市勞動局局長王秋冬與台南市勞工局局長王鑫基見證下，合併案將正式進入主管機關審查階段。

對此，永豐金控表示，在勞動部與全國金融業工會聯合總會的協助下，永豐金控與京城銀行工會經歷三次協商，順利於今（2025）年4月8日達成員工安置計畫協商共識，並於同月23日京城銀行工會會員大會上，獲得超過九成五會員表決同意通過員工安置計畫。

「員工是企業最珍貴以及最重要的資產」，永豐金控董事長陳思寬表示，「我們充分感受到勞動部在金融機構整併過程中，對於勞資協商與員工權益保障的重視，永豐金控不僅深表認同，更身體力行」。

她表示，在與京城銀行工會進行協商過程中，除參照金融同業員工安置計劃，更規劃優於業界標準、符合京城銀行員工需求的方案，量身打造專屬京城銀行的員工安置計劃，以十足的誠意與善意，把京城銀行同仁當作永豐金控同仁來照顧。

陳思寬進一步指出，在勞動部及全金聯第三方公正單位協助下，透過理性務實的討論，建立良好且暢通的溝通互動模式，順利在短短三週內完成員工安置計畫協商。

永豐金強調，簽署完成的員工安置計劃，將立刻遞件予主管機關申請許可。

永豐金指出，經主管機關核准並於股份轉換基準日後，京城銀行將成為永豐金控持股百分之百子公司，並希望於2026年第四季前完成與子公司永豐銀行的合併作業。

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