宏碁陳俊聖曝川普政策是市場焦慮主因 示警中國AI正在追趕

宏碁董事長陳俊聖認為，現在真正造成市場焦慮的是美國總統川普的政策。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕宏碁（2353）董事長陳俊聖今天出席2025生策年會時接受媒體聯訪，當談到關稅、匯率等不確定性因素對於企業營運造成的衝擊，陳俊聖坦言兩者其實都相對可控且影響有限，真正造成市場焦慮的是美國總統川普的政策，一方面也是因為中國的AI正在後面追趕，這種應用AI進行統治的政權是需要被留意的。

陳俊聖觀察，目前市場上發生的變動大致分為「可應付的」與「不知道的」，「可應付的」層面涵蓋關稅與匯率，「不知道的」則是資本市場是否會發生不可控的衝擊，例如造成市場焦慮的川普，後續一定還會有其他動作，在中國AI急起直追之際，任何牽動非中AI產業發展的作為都會產生極大的影響，這是包括宏碁在內的企業接下來必須謹慎觀察的地方。

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陳俊聖說，宏碁在美國的生意大概佔整體2成，其實關稅帶來的影響相當有限，而公司在匯率方面也有定期的對沖避險，因此也是相對可控的。以目前的訂單排程來看，部分急單是輸往美國，但是由於下半年景氣仍充滿不確定性因素，「不是只有關稅，不是只有匯率，還有一個什麼？不確定因素造成的consumer confidence（消費者信心）影響」。

陳俊聖認為，消費者市場後續的反應，會成為品牌廠未來需要密切觀察的重點之一，對於參與產業活動的廠商而言，都會需要做好相應的準備。

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