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范斯：鮑爾是好人 但「幾乎在所有事情上都錯了」

2025/05/09 16:35

美國副總統范斯批評聯準會主席鮑爾。（美聯社）美國副總統范斯批評聯準會主席鮑爾。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕繼美國總統川普後，副總統范斯8日也在訪問中砲轟聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），稱鮑爾雖是個「好人」，但他「幾乎在所有事情上都錯了」。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，范斯在《福斯新聞》訪問中表示，川普總統對鮑爾的評價是正確的，「鮑爾是個好人，但他幾乎在所有事情上都錯了。他在對抗（前總統）拜登任內的通膨方面動作太慢，現在他在真正幫助我們反擊竊取美國人民財富的荒謬貿易協定方面，也動作太慢」。

在聯準會近日決定將利率維持在4.25％至4.5％區間後，川普發文稱石油、能源、雜貨、雞蛋等幾乎所有成本都在下降，通膨早已不復存在，但「鮑爾是個傻瓜，什麼都不懂」。在被問及是否計畫與鮑爾會面時，川普還說這「就像對著牆壁說話」。

鮑爾於2017年獲川普提名為聯準會主席，後來又被拜登再次任命。

此外，范斯在訪問中也為川普的關稅政策辯護，稱川普政府繼承美國史上「和平時期最高的赤字」，「在拜登經濟政策下，我們的債務高達34兆美元，而且還在不斷增長。川普總統對美國人民一直非常坦誠，你不可能透過複製拜登或國家過去40年來的做法，來實現和平與繁榮。我們必須帶領國家走不同的方向」。

范斯強調：「我們必須重新談判一些貿易協定，必須讓美國製造的產品進入外國市場，必須讓我們的國家更加自力更生。」

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