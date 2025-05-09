名師解盤》蔡明翰：台股驚驚漲 待晶片關稅出爐再積極進場

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

昨晚美股維持強勢震盪走高格局不變，尤其是結構面看到，科技指數表現更加強勁，訊息面主要在反應昨天美國有宣布跟英國達成新的貿易協議，英國將原本對美國關稅由5%下修到1.8%，並放寬進口管道，美國未來對英國只會課徵10%基本關稅，激勵美股昨天強勁表現，自然也激勵今天中午亞股。

回到台股部分，表現更加強勁，主要是昨天尾盤，台積電出現下殺，接近2%走低，事後發現沒有明顯利空後，今天出現反彈，加上昨天英國關稅協議，帶動整個市場氛圍正向，加權指數終場上漲371點，指數上揚過程中，成交量能並沒有大幅擴增，只有在3000億左右，代表市場仍具有一定觀望氣氛，最主要關鍵點，還是回歸晶片關稅，因為5/7半導體關稅調查告一段落後，隨時有可能出爐，昨天美國商務部長也有提到，AI晶片為什麼一定要在台灣生產，未來川普一定會把製造端拉到美國，這塊訊息也讓台股有一定壓力，但今天指數大漲過程中，創下波段新高，因此國際股市表現相對強勢的情況下，台股雖然有晶片關稅壓力，表現相對落後，但確實是維持驚驚漲格局，落後給全球股市已經陸續回補4/2之後的缺口，台灣正在努力回補當中，雖然沒有全數回補，但只要國際股市能維持強勁格局，台股持續驚驚漲格局，不會有太大改變。

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比較好現象是，外資逐步轉多，空單持續降低，現貨也在買超中，雖然成交量能沒有大幅擴大，但只要外資能夠偏多，指數自然有走高機會，中長線還是要建議投資人，維持比較偏多思維，只是晶片關稅隨時可能出爐的情況下，操作上倒不用過度積極，指數大幅上揚避免追高，但震盪拉回也能分批逢低布局，最重要關鍵，為了應付半導體關稅，最少也要有2~3成現金，等待晶片關稅出爐，再做比較積極進場。

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