褒忠產業園區開發5年聞風不動？ 鄉代盼進度加速

褒忠鄉代到褒忠產業園區現地考察，並喊話政府「進展加快」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣「褒忠產業園區」2020年獲行政院核定，利用約265公頃的台糖馬光農場土地開發。不過地方疑問核定已5年卻好似沒進度，褒忠鄉代表會定期會今（9）日到基地現場考察，並要求公所說明進度。公所表示，曾赴經濟部了解，目前已進入第2階段環評，相關進度預計7月會召開說明會。

褒忠產業園區位於台糖馬光農場，占地約265公頃。（記者李文德攝）

褒忠產業園區預定在褒忠鄉台糖馬光農場，北以龍巖支線、南以有才寮大排、東以台19線及雲98鄉道、西以北潮洋中排為界，占地約265.26公頃，2020年獲行政院核定開發。經濟部前部長王美花2021、23年都曾到此視察，地方鄉民們全數寄予厚望。不過民眾們表示，先前台積電要擇點時，此園區又被地方議論，5年過去了，不禁令人好奇「進度到哪了？」

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褒忠鄉民代表會今趁定期會期間，到現地考察並要求褒忠鄉公所專案報告。鄉代主席陳良俊表示，該園區被定位將生產農產加工、冷鏈物流等低汙染產業，且該地完整又廣大，當時核定後深受地方支持與厚望。

陳良俊說，從李登輝總統時代開始，政府陸續提許多計畫案，目前此開發案就連前經濟部長都來看了兩次，5年卻毫無動靜。現在褒忠鄉面臨人口外流、老化嚴重等問題，都在期待開發後能夠吸引年輕子弟回流，帶動地方繁榮，希望政府盡速給目前開發進展。

鄉長陳建名說，先前曾赴經濟部了解，該案進入第二階段環評，去年1月起開始進行「四季環境調查作業」，涵蓋了空氣、土壤、水文、水質、噪音、生態、交通、河川、農業等超過14項調查，因該區面積大又是整體性開發，環評期程較長，預計今年第3季將把調查成果送件，送審前預計7月會到地方召開說明會。

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