普鴻前4月營收創同期新高 授權資褓儲存代理ProTrust產品

普鴻宣佈資褓儲存成為普鴻資料保護產品代理商。圖左為普鴻董事長林群國。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊服務廠商普鴻（6590）公告4月營收5042萬元，月減16.4%、年增8.01%，前4月累計營收2.12億元、年增8.14%，創同期新高，並宣布正式授權資褓儲存代理普鴻的資料保護產品（ProTrust）全產品線，發揮資安國造的台灣品牌優勢。

因駭客攻擊頻傳的資安新局勢，資料保護與營運韌性已成為企業營運重中之重的課題，普鴻表示，正式授權資褓儲存代理普鴻的資料保護產品（ProTrust）全產品線，協助企業提升資料保護韌性與合規能力，發揮資安國造，台灣優先的品牌主場優勢。

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普鴻表示，此次資褓代理的資料保護平台（ProTrust），包含透明資料庫加密（ProTDE）、資料去識別化（ProTKN）、企業金鑰管理（ProEKM）與檔案加密分持（ProCFS）等產品，皆搭配普鴻自主研發及台灣製造的亂碼化設備（HSM），不僅符合GDPR、PCI DSS、 FIPS 140-2 Level3等國際合規要求。

普鴻資訊董事長林群國表示，普鴻在金融支付、交易安全領域經過多年的創新與開發，在產品上具有最完整的解決方案，也是少數擁有資安自主研發能量的台灣廠商。

林群國也說，資褓儲存為資料儲存服務的領導廠商，過往普鴻的客戶皆以金融客戶為主，而金融以外的客戶則將透過資褓強大的經銷能力，一同引領客戶邁向更智慧、更安全、更具韌性的資料治理新時代，並共同開創可持續成長的嶄新未來。

資褓儲存總經理林孟麒表示，資料即資產的時代，保護資料就是保護企業未來。資褓儲存將持續深化技術佈局，攜手全球領先夥伴，為台灣市場提供更智慧、更敏捷、更可靠的資料保護解決方案，協助客戶在數位浪潮中穩健成長、迎向無限可能。

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