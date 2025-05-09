ETF單一成分股上限解禁 聯邦投信：追蹤貼近≠風險分散

聯邦台精彩50 ETF（009804）所追蹤的「臺灣50權重上限30%指數」，即以「貼近市值結構」與「風險控管機制」為雙重核心，並將單一個股上限設為30%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕金管會日前宣布，為因應台積電市值占台股比重持續攀升，將放寬國內ETF追蹤指數中單一成分股30%上限的限制，市場預期將有多達30檔含「台積電」的ETF受惠，可望進一步貼近台股走勢；不過，聯邦投信表示，追蹤貼近不等於分險分散，堅持單一個股上限為30%。

聯邦台精彩50 ETF（009804）所追蹤的「臺灣50權重上限30%指數」，即以「貼近市值結構」與「風險控管機制」為雙重核心，並將單一個股上限設為30%。

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法人分析，成分股集中度提高雖有助提升連動性，但也可能讓投資人面臨更高波動風險，特別是台股以科技產業為主，過度依賴單一企業將使投資組合抗壓力下降。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出，根據臺灣指數公司所發行的臺灣50指數，與其設定持股上限的臺灣50權重上限30%指數，及台灣加權指數比較，截至5月8日，今年以來報酬率，臺灣50權重上限30%指數報酬為-9.8%，優於未設限的臺灣50指數的-11.2%以及臺灣加權指數的-10.5%，凸顯設定單一持股上限以管理風險對投資結果的實質影響。

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