必應首季EPS 0.23元 下半年五月天助攻營收動能

必應首季EPS 0.23元。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股必應（6625）日前公告首季營收4.8億元、年增3.37%，首季稅後盈餘0.12億元、每股稅後盈餘（EPS）0.23元，同時宣布配發每股現金股利4元，以今日收盤價77.2元計算、殖利率逾5%。法人認為，下半年有五月天演唱會助攻營收動能，今年營運有機會更上一層樓。

必應去年營收達31.5億元、稅後盈餘2.85億元，EPS達5.84元，擬配發每股現金股利4元、殖利率逾5%。

請繼續往下閱讀...

必應表示，今年除原有巡迴演出場次持續增加，版圖跨及亞洲、北美、歐洲及澳洲外，更參與包括藝人孫燕姿、王力宏等全新巡迴演出；同時，雙北世界壯年運動會開幕典禮、林俊傑陸續登上台北大巨蛋舞台，再加上五月天25周年巡迴演唱會「5525回到那一天」3場香港站等，下半年參與演出的場次將更豐富。

必應指出，董事長周佑洋近年來積極實踐產學合作，投入展演專業人才培育與實務經驗分享，今年第三度參與「新一代設計展」，攜手橘子（6180）聯手指導學子探索「未來娛樂」。

必應創造策略統籌廖梓雯表示，過程中詳盡說明硬體統籌、內容設計到軟硬體整合等各環節，也藉機分享展演產業的專案流程、職務分工與各項細節，甚至討論到產業整體概況與未來趨勢，協助學生建立全面的實務認識與產業視角，而學生提案設計也充滿驚人效率與創意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法