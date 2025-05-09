晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣無人機聯盟再下一城 與愛沙尼亞正式結盟

2025/05/09 14:26

台灣無人機聯盟主席胡開宏（前右）與愛沙尼亞國防暨航太產業協會執行長Kalev Koidumäe（前左），簽署合作備忘錄。（台灣無人機聯盟提供）台灣無人機聯盟主席胡開宏（前右）與愛沙尼亞國防暨航太產業協會執行長Kalev Koidumäe（前左），簽署合作備忘錄。（台灣無人機聯盟提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）積極拓展歐洲市場，聯盟日前分別與愛沙尼亞國防暨航太產業協會（EDAIA）以及愛沙尼亞航空聯盟（Estonia Aviation Cluster）簽署合作備忘錄。聯盟主席胡開宏指出，合作備忘錄的簽訂，正式確立兩國的夥伴關係，攜手創造一加一大於二的經濟綜效，台灣無人機領域持續向全世界帶來活力與創新能量。

台灣卓越無人機海外商機聯盟日前與漢翔公司、國防產業發展協會，以及多家國內廠商組成產業訪問團，前往愛沙尼亞及立陶宛進行產業交流。聯盟主席胡開宏在我國駐拉脫維亞代表李憲章大使見證下，與愛沙尼亞國防暨航太產業協會、愛沙尼亞航空聯盟簽署合作備忘錄。

李憲章表示，台灣與愛沙尼亞理念相近、產業結構高度互補，雙方在關鍵產業領域建立更緊密聯盟，有助於促進區域穩定及全球安全。

愛沙尼亞國防暨航太協會執行長Kalev Koidumäe更期盼雙方儘速推動實質合作。

台愛兩國的無人機產業過去數個月來互動頻頻，早在去年11月的商機媒合會中，雙邊數十家廠商即展開友善互動。今年2月愛團訪台多日，深入了解台灣產業鏈的能量。對此，副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮，以及經濟部長郭智輝均曾親自表達歡迎，足見政府對兩國產業交流的重視，更呼應了聯盟致力爭取政府對政府（G2G）國際訂單的目標。

聯盟指出，除完成合作簽署外，台灣代表團也前往愛沙尼亞當地的國防產業與無人載具廠商參訪，就產業角度探討合作模式，更赴立陶宛參與「波羅的海」軍事科技高峰會，且胡開宏與駐立陶宛台灣代表處大使王雪虹，共同見證聯盟廠商其昜科技與立陶宛Tech Kultas, UAB公司簽署備忘錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財