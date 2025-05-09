台灣無人機聯盟再下一城 與愛沙尼亞正式結盟

台灣無人機聯盟主席胡開宏（前右）與愛沙尼亞國防暨航太產業協會執行長Kalev Koidumäe（前左），簽署合作備忘錄。（台灣無人機聯盟提供）（

〔記者王憶紅／台北報導〕「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）積極拓展歐洲市場，聯盟日前分別與愛沙尼亞國防暨航太產業協會（EDAIA）以及愛沙尼亞航空聯盟（Estonia Aviation Cluster）簽署合作備忘錄。聯盟主席胡開宏指出，合作備忘錄的簽訂，正式確立兩國的夥伴關係，攜手創造一加一大於二的經濟綜效，台灣無人機領域持續向全世界帶來活力與創新能量。

台灣卓越無人機海外商機聯盟日前與漢翔公司、國防產業發展協會，以及多家國內廠商組成產業訪問團，前往愛沙尼亞及立陶宛進行產業交流。聯盟主席胡開宏在我國駐拉脫維亞代表李憲章大使見證下，與愛沙尼亞國防暨航太產業協會、愛沙尼亞航空聯盟簽署合作備忘錄。

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李憲章表示，台灣與愛沙尼亞理念相近、產業結構高度互補，雙方在關鍵產業領域建立更緊密聯盟，有助於促進區域穩定及全球安全。

愛沙尼亞國防暨航太協會執行長Kalev Koidumäe更期盼雙方儘速推動實質合作。

台愛兩國的無人機產業過去數個月來互動頻頻，早在去年11月的商機媒合會中，雙邊數十家廠商即展開友善互動。今年2月愛團訪台多日，深入了解台灣產業鏈的能量。對此，副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮，以及經濟部長郭智輝均曾親自表達歡迎，足見政府對兩國產業交流的重視，更呼應了聯盟致力爭取政府對政府（G2G）國際訂單的目標。

聯盟指出，除完成合作簽署外，台灣代表團也前往愛沙尼亞當地的國防產業與無人載具廠商參訪，就產業角度探討合作模式，更赴立陶宛參與「波羅的海」軍事科技高峰會，且胡開宏與駐立陶宛台灣代表處大使王雪虹，共同見證聯盟廠商其昜科技與立陶宛Tech Kultas, UAB公司簽署備忘錄。

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