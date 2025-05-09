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中國「靠這區域」躲過美國關稅封殺！4月出口逆勢暴增超預期

2025/05/09 15:14

中國4月出口總額出現強勁成長，顯示儘管對美國出口因高額關稅而大幅下滑，但中國仍藉由對東南亞國家出口激增，抵消相關影響。（法新社）中國4月出口總額出現強勁成長，顯示儘管對美國出口因高額關稅而大幅下滑，但中國仍藉由對東南亞國家出口激增，抵消相關影響。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國4月出口總額出現強勁成長，顯示儘管對美國出口因高額關稅而大幅下滑，但中國仍藉由對東南亞國家出口激增，抵消相關影響。根據中國海關總署週五（9日）公布的數據，以美元計算，中國4月出口總額年增率來到8.1%，遠高於《路透》調查預測的 1.9%，展現出強勁的出口動能。

除了出口數據優於預期外，進口方面也是，中國4月進口總額年減率僅有0.2%，優於市場普遍預期的5.9%跌幅。

值得注意的是，中國對美國的雙邊貿易出現急遽萎縮狀況，中國對美國出口在4月大幅年減21%，對美國進口也年減近14%。

保銀資產管理（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張智威指出，中國4月強勁的出口增幅，部分原因可能來自於透過第3國轉運，以及在關稅政策正式生效前所簽訂的出口合約。他預期，中國的貿易數據將在未來幾個月逐步轉弱。

從區域市場來看，中國4月對東南亞國協（ASEAN）出口年增 20.8%，高於3月的 11.6% 增幅，越南與馬來西亞仍是中國對該地區的主要出口市場，而中國對印尼與泰國的出口，則分別年增 37% 和 28%。

此外，中國對歐盟的出口年增 8.3%，但對歐盟進口則年減 16.5%。

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