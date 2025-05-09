台韓貿易聯席會議 聚焦因應川普關稅、AI浪潮

外貿協會（TAITRA）董事長黃志芳與KOTRA社長姜敬聲會晤合影。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕第27屆「TAITRA–KOTRA聯席會議」8日在韓國首爾COEX展覽館舉行，由外貿協會董事長黃志芳與韓國貿易投資振興公社（KOTRA）社長姜敬聲共同主持。黃志芳、姜敬聲均強調，國際經貿鉅變、供應鏈再度面臨重組問題時，台韓企業間的合作更顯重要，此次聚焦川普關稅政策與AI浪潮下的企業應變議題。

TAITRA–KOTRA聯席會議的議題雖然一向聚焦在當下兩國企業面臨的問題與機構自身業務的調整，但也從早期聚焦貿易拓展，到近年的淨零與數位轉型，本屆更聚焦川普關稅政策的因應，以及AI浪潮下企業與推貿機構可能的演變。

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在川普關稅宣布後，雙方都配合政府、協助業者，做法包括快速為外銷企業提供線上關稅查詢，並加強外館回報訊息的速度，也定期舉辦相關議題的線上研討會，回應業者針對投資布局與分散市場等詢問；KOTRA與貿協一樣，對於協助業者開拓替代市場不遺餘力，均對新興市場擴大加強邀請買主與業者採購洽談。

AI的運用也是這次聯席會議的焦點。貿協介紹運用AI協助企業生成行銷素材、發展產品聲量預測模型，以及提高媒合買賣雙方的速度與精準度。KOTRA對貿協表現感到驚豔。

貿協也為貼近企業現況與在韓台商舉辦交流座談會，會中工具機、電子業等產業臺商均表示，第二季起因美國關稅政策不明確，導致企業難以評估擴大業務與投資。對於韓國市場的經營，台商也表示以合資、聯盟的方式借力使力將是經營較為順暢的關鍵，尤其是，要從產品設計階段就釐清相關法規與驗證。

黃志芳與姜敬聲昨也共同見證了台灣商品檢測驗證中心與韓國產業技術試驗院簽署MOU。未來二驗證中心將在電動車充電系統、AI伺服器等領域合作驗證，並定期交流臺韓技術法規的最新動向，預計將有效加速兩國產品技術標準的互認與企業國際佈局。

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