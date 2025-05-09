輝達H20晶片禁輸中、損失1660億 黃仁勳1招拆彈

為維持中國市佔率，傳出輝達即將在2個月後推出H20降規版給中國客戶。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國封殺輝達H20晶片輸往中國後，輝達在第一季財報認列 55 億美元（約台幣1666億）損失，黃仁勳日前公開表示，一旦錯失中國龐大的市場機會，將會導致非常嚴重的損失。為維持中國市佔率，傳出輝達即將在2個月後推出H20降規版給中國客戶。

《路透》報導，兩名消息人士透露，輝達已經通知包括主要雲端供應商在內的中國客戶，該公司計畫在7月發布修改版的H20晶片。輝達推出降規版H20晶片，代表該公司試圖維持中國市佔率的最新努力。

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報導稱，H20晶片曾經是輝達獲准在中國銷售的最強大晶片，美國官員上個月通知輝達，指該產品需要出口許可證，等於禁止H20進入中國。

為此，輝達制定新的技術門檻，將指導改進後的晶片設計開發。一位消息人士稱，這些規格將導致原版 H20 的效能大幅下降，包括記憶體容量大幅減少。另一位消息人士說，下游客戶可能會修改模組配置以調整晶片的性能等級。

有關上述消息，輝達拒絕發表評論，美國商務部沒有立即回應置評要求。

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