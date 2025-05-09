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機械公會：新台幣垂直式升值 衝擊比對等關稅還大

2025/05/09 13:44

機械出口連三紅，但工具機出口仍持續衰退。（記者林菁樺攝）機械出口連三紅，但工具機出口仍持續衰退。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會今（9日）發布台灣機械設備進出口統計速報，4月份機械出口24.22億美元，呈現連三紅，產業景氣緩步回溫中；但產業受到對等關稅、匯率等夾擊，機械公會表示，新台幣匯率較韓國、日本、中國等大幅升值，「新台幣匯率大幅升值影響層面較關稅大」，企業經營挑戰一波接一波，盼政府適時協助調控匯率。

根據統計，4月機械出口24.22億美元、年增7.7%。以新台幣計算796.70億元、年增10.4%；前4月機械出口值為 94.1億美元、年增4.7%。以新台幣計價約 3091.8億元、年增9.1%。

統計指出，前4月機械出口值前三的設備為檢量測設備、電子設備與工具機，僅工具機持續衰退，是主要機械出口品項中下滑幅度最大者；而前4月機械出口國前三大國家為美國、中國與日本。

機械公會表示，美國、中國仍為台灣機械出口的前兩大市場，但4月初美國對外實施對等關稅政策，對全球經濟造成巨大衝擊，目前暫緩對等關稅實施90天，整體市場不確定因素仍在。

至於新台幣匯率較亞洲其他國家強勢，4月底新台幣呈現近垂直式升值，自4月1日起到5月8日收盤止，新台幣升值幅度達8.7%，而韓元升值4.5%，日圓升值2.5%，人民幣更僅升值0.5%。以外銷為主的台灣機械產業，無法及時避險致大幅壓縮利潤，企業經營挑戰一波接一波。

機械公會指出，相較對美關稅衝擊，新台幣匯率較鄰近競爭對手國大幅升值之影響層面更為廣大，不僅匯兌損失影響獲利，更可能造成價格較競爭對手國高而失去接單競爭力，影響範圍擴及全球市場，恐對台灣機械出口造成打擊，政府應適時協助調控匯率。

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