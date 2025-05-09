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台灣鬼頭刀7成銷美國 農業部：拓展通路因應加徵關稅

2025/05/09 14:29

鬼頭刀飄香國會，吸引立法院長韓國瑜、農業部長陳駿季、跨黨派數10位立委共襄盛舉。（圖由莊瑞雄辦公室提供）鬼頭刀飄香國會，吸引立法院長韓國瑜、農業部長陳駿季、跨黨派數10位立委共襄盛舉。（圖由莊瑞雄辦公室提供）

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄、陳瑩今（9）日在立法院舉辦「享鱻海味．鬼頭刀在地挺」拓銷推廣活動，吸引立法院長韓國瑜、農業部長陳駿季、跨黨派數10位立委共襄盛舉。因應美國關稅政策，陳駿季說，農業部已協助各地漁會申請國際級MSC海洋管理認證，爭取在美市場通行證，同時擴展歐亞銷售通路，並與漁會攜手提升加工能量，強化產業價值鏈。

民進黨立委莊瑞雄、陳瑩今（9）日在立法院舉辦「享鱻海味．鬼頭刀在地挺」拓銷推廣活動。（圖由莊瑞雄辦公室提供）民進黨立委莊瑞雄、陳瑩今（9）日在立法院舉辦「享鱻海味．鬼頭刀在地挺」拓銷推廣活動。（圖由莊瑞雄辦公室提供）

莊瑞雄介紹，鬼頭刀不只是出口明星，也是東部漁民賴以為生的重要漁獲，每年4至6月正值產卵期，魚體肥厚、風味最佳。民進黨政府上任後，持續推動農漁產品的內銷轉型與品牌升級，農業部透過許多銷售平台，搭配冷鏈配送與產品規格化設計，讓過去主要仰賴外銷的鬼頭刀，也能穩定供應國人餐桌。

針對日前美國加徵關稅，莊瑞雄也提出3大因應策略，呼籲政府提前部署：一是增加出口補助並拓展多元市場，降低對單一市場依賴；二是補助冷鏈設施升級與加工加值，強化產地即戰力；三是強化國內通路與餐飲合作，讓漁產品「在地生產，全民享用」。

陳瑩強調，鬼頭刀不只好吃又營養，也是台灣推動「友善海洋、永續漁業」的典範。農業部已啟動「漁業改進計畫」（FIP），並導入冷鏈、包裝升級與溯源標章，打造從產地到餐桌的安心供應鏈。民眾可至傳統市場、超市、便利商店選購鬼頭刀系列產品，也可透過「買魚去GoFish」、「鱻魚購」等網路平台輕鬆下單、冷鏈宅配到家。

韓國瑜則提到，政治可以吵架，但漁民的生活、收入才是真正重要。台灣每年捕撈的鬼頭刀約3000公噸，占全球產量一成，是極具競爭力的海洋資源。他直言，「農民、漁民、基層勞工，才是國家的根本」，政府與社會應關注在地農漁民的處境，也呼籲民眾在美國加徵關稅的壓力下，力挺台灣海味。

陳駿季指出，因應美國近期加徵關稅，農業部已協助各地漁會申請國際級MSC海洋管理認證，爭取在美市場通行證，同時擴展歐亞銷售通路，更將進一步推動魚排、魚餅等真空包裝產品進入超市與傳統市場，延長保存、拓展消費場景，並與漁會攜手提升加工能量，強化產業價值鏈。

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