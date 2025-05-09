iPhone將走入歷史 ? 蘋果高層 : 10年後你可能不需要了

蘋果高層庫伊稱，10年後你可能不再需要 iPhone了。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果（Apple）iPhone手機問世18年，如今隨着AI發展，以及勁敵安卓Android手機分食市場，未來iPhone恐將停產，步入iPod後塵。外媒報導，蘋果服務資深副總裁庫伊（Eddy Cue）語出驚人指出，未來大家可能不需要iPhone了。

他補充，考慮到蘋果一半以上的收入都來自 iPhone銷售，這種說法對蘋果來說似乎有點愚蠢。但庫伊稱，人工智慧是一次「巨大的技術轉變」，技術轉變會帶來真正的競爭，而AI就是技術轉捩點之一，這種轉變可能會讓那些曾經看似堅不可摧的公司變得卑微。

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庫伊表示，儘管這些話聽起來很瘋狂，但是10年後你可能就不需要iPhone了。對於iPhone未來是否會停產、是否跟隨iPod腳步，一起消失在這時代洪流中？他認為，蘋果當初做得最好的事情就是大膽淘汰深受市場歡迎的iPod，這一舉動非常大膽。

市場解讀這一席話，似乎在暗示iPhone的走向，未來蘋果是否有重量級新品接棒，眾人拭目以待。

他提到，剛到矽谷時，當時最好的公司或最成功的公司，包括惠普、Sun Microsystems和英特爾，但現在要麼不復存在，要麼規模小得多，影響力也小得多。

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